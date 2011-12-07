На Форуме 100+ обсудят новые стандарты благоустройства современных мегаполисов

Новые стратегии пространственного развития городов – одна из основных тем форума. Ритмы жизни современных мегаполисов предполагают новый подход к формированию общественных пространств, транспортных систем, надземных и подземных объектов. «Органичное сочетание высотной застройки и дорожной сети с общественными пространствами – парками, набережными, улицами и площадями – потребность времени. Современным городам нужны новые решения. Необходим баланс интересов общества и бизнеса. Сегодня благоустройство городов является одним из национальных приоритетов. Как должен быть заполнен центр города, какой должна быть доля парковых территорий, как максимально эффективно организовать транспортную систему, как использовать городское пространство, сочетая высотное строительство с зелеными зонами – на эти вопросы ответят наши спикеры», - отметила руководитель рабочей группы оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.Впервые на форуме выступит профессор, доктор наук по психобиологии Колин Эллард (Университет Ватерлоо, Канада). Он расскажет о планировании архитектуры и городского дизайна в рамках авторской лекции «Психология высотного строительства». Профессор сотрудничает с учеными, архитекторами, планировщиками и художниками, а также является директором Urban Realities Laboratory в Университете Ватерлоо в Канаде. Его книга «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» переведена, в том числе, на русский язык: «В Urban Realities Laboratory университета Ватерлоо мы проводим эксперименты, направленные на понимание влияния городской среды на поведение человека. В своем выступлении я опишу результаты наших исследований с упором на психологическое воздействие высотных конструкций», - поясняет Колин Эллард.Реализацию программы по благоустройству городов России, финансируемая Фондом развития городской среды и АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования), обсудят в рамках секции «Комфортная городская среда. Парки России». Программа уже стартовала в 40 городах России, работу планируется завершить к 2022 году. Ее промежуточные результаты будут представлены на форуме конструкторским бюро «Strelka Architects», которое занимается реализацией проекта по всей стране. В качестве примера будет разобран кейс благоустройства центра Екатеринбурга. Опытом создания знаковых общественных пространств в Москве и России поделится сооснователь бюро WOWHAUS, кандидат архитектурных наук Олег Шапиро. Открытая лекция архитектора, автора проекта ревитализации Парка Горького, поможет ответить на вопрос о том, что необходимо для создания современного общественного пространства, которое станет «love-marks» для горожан.Новые возможности развития центральных рекреационных и парковых зон и бульварных лент будут рассмотрены на примере кейсов «Татышев парк» в Красноярске (Алексей Мякота, проектно-образовательная студия “Архитектура-Дизайн-Методология”) и «Бульварная лента Екатеринбурга» (Мирослав Штука, учредитель ландшафтного бюро Sztuka & Partners). Архитекторы расскажут о том, как закладывается потенциал дальнейшего развития общественных пространств, когда они органично включаются в характер и ритм жизни города.реклама