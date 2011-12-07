«Почта России» определила лучших работников Поволжья

За звание лучшего в профессии соревновались 7 операторов и 7 начальников отделений почтовой связи из регионов Поволжья: Оренбургской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и других областей. Татарстан был представлен участницами из Набережночелнинского и Нижнекамского почтамтов. Все они продемонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и выполнения практических заданий. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков, директор ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи» Юрий Багров, директор макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» Александр Вакуленко, директор УФПС «Татарстан почтасы» Регина Кузнецова и другие. Среди зрителей присутствовали и студенты Казанского техникума информационных технологий и связи, обучающиеся по специальности «почтовая связь». Будущие почтовики с интересом узнали, как проходит конкурс профессионального мастерства, а также представили участникам и болельщикам концертную программу.В своем приветственном слове Дмитрий Вандюков отметил: «Все мы понимаем, что почта России - это не просто доставка писем и посылок, она выполняет и большую социальную функцию. Население всегда трепетно относится к качеству оказания услуг… Конечно, мы будем болеть за своих (татарстанцев. - Прим. авт.), но пусть победит сильнейший!» Также он выразил надежду, что в скором времени у почтовиков появится шанс проявить себя на соревнованиях WorldSkills, пока же такой компетенции для них не предусмотрено.В качестве домашнего задания участницы конкурса представили и свои видеопрезентации. К этому заданию девушки подошли максимально творчески. Так что жюри пришлось принимать непростое решение, ведь победить должны были достойнейшие из достойных. В итоге победителем в конкурсной номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» стала Галия Письняева из УФПС Ульяновской области. Второе место заняла Елена Шишкина из УФПС Пензенской области, третье - МарияОвсянникова из УФПС Самарской области. Лучшим оператором связи стала Любовь Бражникова из УФПС Саратовской области. На втором месте - Елена Иванова из УФПС Оренбургской области, на третьем - Наталья Тюрина из Самарского филиала «Почты России». К сожалению, участницам из Татарстана не удалось войти в топ-лист. Золотые, серебряные и бронзовые призеры были награждены нагрудными знаками «Лучший по профессии», дипломами и ценными подарками от профсоюза работников связи России. Победительницы же будут представлять макрорегион Волга 2 на всероссийском этапе конкурса в Москве в декабре.Оператор Любовь Бражникова трудится на почте уже 8 лет. С детства она видела, как нелегок труд почтовиков, наблюдая за работой мамы-почтальона. «Все лучшее в человеке идет от доброты. Считаю, что самое главное в нашей работе - доброта, вежливость и улыбка. Подготовкой к конкурсу занималась после трудовых будней. Веру в успех придавало то, что начальник моего почтового отделения верила в меня, сказала, что я справлюсь. И оказалась права», - рассказала Любовь после того, как были объявлены результаты.Стаж работы Галии Письняевой на почте - 4 года, из них половину она работает начальником отделения. После победы девушка не скрывала волнения: «В конкурсе профмастерства участвовала впервые. И с первого раза выиграла и филиальный, и макрорегиональный этапы. В Москве теперь жду только победу, ведь новичкам везет!»А побороться есть за что: победителей всероссийского этапа конкурса в Москве ждут солидные призы: за первое место - 175 тысяч рублей, за второе - 125 тысяч, за третье - 75 тысяч рублей. Победители в каждой номинации получат эксклюзивные стелы «Лучший по профессии» и автомобиль. Пожелаем девушкам победы!