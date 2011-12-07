В Татарстане создается Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации

В Татарстане появится Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения, который состоялся в Кайбицком районе.По словам министра, решение о создании нового государственного бюджетного учреждения принято по поручению Президента республики Рустама Минниханова. ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» будет оказывать информационно-консультативные услуги сельскому населению и способствовать развитию малых форм хозяйствования на селе.Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, сегодня на селе наиболее востребованы сельскохозяйственные потребительские кооперативы, поэтому в кооперативные объединения нужно привлечь как можно больше населения, владельцев частных крестьянских подворий и личных подсобных хозяйств.В республике в текущем году создано 50 новых потребительских кооперативов. «Для содействия созданным малым кооперативам запущена наша программа с поддержкой до 5 млн рублей», — сообщил Марат Ахметов. Через год они смогут участвовать и в федеральной программе поддержки с грантом до 70 млн рублей. За 2015 — 2018 годы 33 потребительских кооператива Татарстана получили гранты на 526 млн рублей.«Привлечение населения в кооперативы не должно управляться в ручном режиме местной властью, а возникающие вопросы и проблемы в процессе их создания должны решать сами пайщики», — резюмировал министр.Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на семинар-совещание в райцентре Большие Кайбицы были приглашены руководители Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Тетюшского муниципальных районов, главы сельских поселений, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских фермерских хозяйств, семейных ферм этих районов. С докладом по вопросам развития малых форм хозяйствования на селе перед участниками мероприятия выступил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.