Всегда ли водители пропускают пешехода на зебре?

Согласно статистике городского отдела ГИБДД в этом году в Казани выросло количество наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах по сравнению с прошлым годом. Так, по данным за 8 месяцев, водители совершили 432 наезда на пешеходов, в результате которых 14 человек погибли и 429 получили травмы различной степени тяжести. Всегда ли водители пропускают вас на не оборудованных светофором пешеходных переходах, спросили «КВ» казанцев.