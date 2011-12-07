Роспотребнадзор: Перед сдачей ПЦР-тестов важно не есть и не пить за 4 часа

Перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус нужно не пить и не есть за 4 часа до процедуры. В Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно подготовиться к сдаче теста на коронавирус.

«Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки», — отметили в ведомстве.

Если поесть за 3-4 часа до процедуры, то в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток и результат получится ложным. Также на результат могут повлиять спреи для носа и горла.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали отказаться от употребления спиртных напитков за два до процедуры. Не стоит применять помады и бальзамы для губ во время процедуры.

«Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину», — уточнили в ведомстве.