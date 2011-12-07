В Алексеевском районе РТ спасатели помогли водителю снегохода достать из промоины сани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 3 и сотрудники Алексеевского пожарно-спасательного гарнизона извлекли сани из воды и сопроводили водителя снегохода к берегу.