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В Алексеевском районе РТ спасатели помогли водителю снегохода достать из промоины сани

Инцидент произошел 28 декабря.
В Алексеевском районе РТ спасатели помогли водителю снегохода достать из промоины сани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 3 и сотрудники Алексеевского пожарно-спасательного гарнизона извлекли сани из воды и сопроводили водителя снегохода к берегу.
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