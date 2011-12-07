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Художественный фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» прошел в онлайн-формате

Мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями проходит в Казани уже более 10 лет.

В Казани состоялся XIII художественный фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!». Мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями в этот раз прошел в онлайн-формате.

В этом году в фестивале приняли участие 11 учреждений из Казани и 8 коллективов из Сабинского, Нурлатского, Лаишевского, Зеленодольского, Пестречинского, Арского, Мензелинского и Спасского районов республики.

Отмечается, что преодолевать себя взрослым и детям с особенностями развития такое творчество помогает на протяжении вот уже 10 лет. Ныне гала-концерт прошел без зрителей. Согласно графику, участники приезжали на съёмки в ДК имени Саид-Галиева. На каждый коллектив выделялось по полчаса, дабы те не пересекаясь друг с другом. После записи они сразу получили подарки и дипломы. 

КВ
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