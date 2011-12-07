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Российские инвесторы на 14% стали больше вкладывать в Татарстан

За 9 месяцев 2020 года субъекты федерации инвестировали в республику 18,3 млрд рублей.

За девять месяцев 2020 года российские инвесторы вложили в Татарстан на 14% больше средств, сообщила руководитель АИР РТ Талия Минуллина ИА «Татар-информ».

«На 14% возросли у нас инвестиции из других субъектов России в Татарстан. В абсолютном выражении они составили 18,3 млрд рублей — это хороший показатель», — сказала она.

В вопросе иностранных инвестиций отмечается падение. По словам Минуллиной, 65% от общего числа частных вложений составили реинвестиции компаний, которые не стали выводить прибыль. 

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