Сколько стоит накрыть новогодний стол в городе и на селе

ЭКОНОМВАРИАНТ ДЛЯ СЕЛЬЧАН. Подсчитываем расходы с жительницей села Кулаево Пестречинского района Еленой Ермишкиной.

Она давно на пенсии. Живут с мужем вдвоем. Занимаются домашним хозяйством: держат кур и кроликов, есть огород, участок под картошку, парник. Как многие односельчане, за лето и осень супруги готовят на зиму припасы: варенья, соленья, салаты, капусту квашеную, компоты, грибы. Люди старшего возраста к кулинарным изыскам спокойно относятся, предпочитая привычную пищу, поэтому меню на четырех человек мы с Еленой Петровной составили самое непритязательное, зато сытное.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ. Жаркое из кролика с пюре из картофеля. Перцы, фаршированные овощами. Запеченная с яблоками тыква. Зимний салат, винегрет. Салат из свежей капусты с морковью. Опята маринованные, грузди соленые. Огурцы и помидоры маринованные. Зеленый лук, укроп, петрушка. Компот. На эти продукты деньги тратить не придется: мясо, яйца, картошка, лук, горошек, грибы, огурцы и прочие овощи у запасливых Ермишкиных свои. Правда, за сахар, соль, воду, приправы для маринада, семена, корма для живности приходится платить. Свою работу не считаем.

Чтобы стол был действительно праздничным, в местном магазине супруги покупают следующее. Бутылку шампанского (190 руб.) и бутылку водки (259), одну селедку (100), палочку сырокопченой колбасы (149). Килограмм свежих огурцов (120), столько же мандаринов (130) и апельсинов (150). Одну упаковку заварных пирожных (168), полкило конфет (130), майонез (70), масло подсолнечное (100). Пельмени 1 кг (186), пакет сметаны (55), хлеб и нарезной батон (70 руб.)

ИТОГО получаем: на все про все сельским пенсионерам нужно потратить 1877 рублей. Кроме всего своего на их праздничном столе будут рыбная и колбасная нарезки, фрукты, нарезка из свежих огурцов. Помимо кролика на горячее подадут пельмени со сметаной. А сладости — к чаю.

ЭКОНОМВАРИАНТ ДЛЯ ГОРОЖАН. На Новый год у меня всегда полно планов. Родные, знакомые и друзья зовут на шашлыки, в баню, за город и просто в гости. Но стоит мне услышать 31 декабря голос внуков: «Дэу эни, мы тебя давно ждем!», как я бегу к ним. В этом году из-за пандемии решила никому ничего не обещать, а запланировать Новый год дома. И заранее прикинуть с любимой снохой Гузель меню на праздничный стол для четырех человек.

МЕНЮ. Запеченная в духовке утка. Жареная курица. Салаты: селедка под шубой, зимний и гранатовый. Нарезки из колбасы, сыра, копченой рыбы, овощей и фруктов. Солянка, приправы, холодец, треугольники из курицы. Соки натуральные. Бутерброды из рыбного паштета, пироги.

У меня есть сад, поэтому морковь, картофель, лук, свеклу, соленья-варенья, чеснок, тыкву, капусту, компоты, соки из яблок и груш, а также вкусные заправки из помидоров и перца покупать не надо. Холодец и пироги привезет сваха. А я испеку треугольники. Сестра живет в деревне, держит кур. И всегда снабжает нас свежей курятиной на Новый год. Большую деревенскую утку весом в 3 кг я купила у знакомой за 1000 руб.

Считаем, что покупаем в магазине, что-то из списка уже приобретено. Две бутылки шампанского (800) и одну бутылку водки (349). Полкило сервелата (140) и столько же вареной колбасы (100). Банку зеленого горошка (79), торт (284), сыр (164), скумбрию копченую (154), яйца (73). Ананас (178), свежие помидоры (123), апельсины (98), мандарины (159), бананы (79). Мы очень любим мороженое — один кг (160), конфеты (120), сметана (60), сельдь (100). Гранат (100), зелень (100), паштет (70), хлеб и 3 булки (150).

ИТОГО: горожанину новогодний семейный стол обойдется в 4640 рублей. Вполне посильная сумма для работающего пенсионера.

С наступающим Новым годом!

Галина ШМЕЛЕВА, Илюся ГАЗИЗОВА

Кстати

В прошлом году «КВ» делали расчет бюджетного варианта праздничного стола на молодую семью из двух человек. Тогда общая сумма составила почти 2,5 тыс. рублей.