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Токсиколог РТ: Безопасной дозы алкоголя не существует

В новогодние праздники количество обращений с алкогольным отравлением увеличивается в три-четыре раза.

Огромные дозы алкоголя, которые татарстанцы употребляют в новогодние праздники, организму переварить очень тяжело, отмечает главный токсиколог РТ Алия Насибуллина в интервью ИА «Татар-информ»

«В выходные дни нагрузка на неотложную помощь пациентам не только Казани, но и Татарстана у нас увеличивается. В новогодние праздники раза в три-четыре количество обращений увеличивается именно с алкогольным отравлением», — также уточнила специалист.

Насибуллина советует по возможности отказаться от употребления алкоголя, чтобы не калечить свое здоровье. По словам токсиколога, нет органа в человеческом организме, на который алкоголь не оказывает влияния. Кроме того, выпившие люди часто идут гулять, кататься на коньках или санках и часто калечат себя или своих знакомых.

КВ
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