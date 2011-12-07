В 2021 году минмолодежи РТ разработает программу интернет-гигиены

В Татарстане в начале 2021 года планируют создать проект интернет-гигиены, целью которого будет защита подростка от трудностей и проблем в Сети, сообщил министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Мы в прошлом году решили сформулировать правила интернет-гигиены. Мы пока не пришли к готовому продукту, но уже есть серьезные наработки. В первом полугодии 2021 года создадим что-то конкретное», — сказал Фаттахов.

Он уточнил, что проект будет представлять собой некий свод советов и правил.