В редакции наградили победителей «Новогодних курьезов»

Мы предложили нашим читателям поделиться забавными историями про встречу Нового года, Деда Мороза, Кыш Бабая и все то, что связано с новогодним праздником. В ответ в редакцию пришло много писем с такими историями. Некоторые из них мы уже публиковали на страницах «КВ», продолжим их публикацию и в первом январском номере.

Вчера в редакции «КВ» состоялось награждение победителей конкурса. Надо сказать, жюри выдалась нелегкая задача определения победителей – в каждой истории была своя изюминка. После недолгих раздумий жюри пришло к мнению, что главного приза достойна история Елены Демеевой из с. Ципья Балтасинского района РТ – ее эссе наши читатели смогут прочитать в первом январском номере. Елена - наша давняя подписчица и многодетная мама трех замечательных дочек, очень обрадовалась известию о победе в конкурсе и предстоящей поездке накануне Рождества в сказочную резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы. В редакции приз за нее получила сестра Юлия Мубаракшина.

Поощрительные призы достались Гульсире Миргалимовой – ее историю вы можете прочитать на с. 24 этого номера и Антону Черняеву, приз был также вручен его отцу Андрею Геннадьевичу. Как рассказала Гульсиря Габбасовна, газету «Казанские ведомости» она читает очень давно, а вот в конкурсе решила поучаствовать впервые и не сомневалась в победе – уж больно трогательный курьез произошел в ее семье 9 лет назад… И Антон, И Гульсиря получила подарочные сертификаты на 2 лица на посещение «Городского подворья Кыш Бабая» в Казани.

Сертификаты трем победителям были вручены заместителем главного редактора газеты «Казанские ведомости» Лилией Харисовой и заместителем руководителя ООО ««ТРЭВЭЛ-ЭНД-ВОК» Оксаной Артеменко. Оксана Николаевна поблагодарила редакцию за совместную работу и отметила, что желания, загаданные Кыш Бабаю в его резиденции, чаще всего сбываются… Кстати, в прошлом году Кыш Бабай переехал в новый просторный дом, в котором есть место праздничной комнате. Развивается и территория вокруг резиденции – у Бабы Яги есть теперь своя избушка на курьих ножках, появилась и «Лавка чудес», гостей резиденции угощают блинами.

- Накануне Нового года я желаю всем подписчикам продолжать верить в чудеса – они сбываются! - пожелала Оксана Артеменко всем читателям «КВ».