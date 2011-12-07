В Роспотребнадзоре по РТ сообщили кому безопасны крещенские купания

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, кому разрешимы крещенские купания.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она напомнила, что купания будут безопасны для тех татарстанцев, которые уже проходили этапы закаливания. В том случае, если этим решили заняться впервые, то им стоит посоветоваться с врачом и не погружаться в воду сразу.

Авдонина также отметила, что для купания стоит выбирать те места, вода в которых прошла проверку от Роспотребнадзора РТ.

Противопоказана народная традиция тем, у кого присутствуют симптомы ОРВИ, а также сердечникам, поскольку резкая смена температур может негативно сказаться на их здоровье.



