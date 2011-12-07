Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Роспотребнадзоре по РТ сообщили кому безопасны крещенские купания

Купания будут безопасны для тех татарстанцев, которые уже проходили этапы закаливания.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, кому разрешимы крещенские купания.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она напомнила, что купания будут безопасны для тех татарстанцев, которые уже проходили этапы закаливания. В том случае, если этим решили заняться впервые, то им стоит посоветоваться с врачом и не погружаться в воду сразу.

Авдонина также отметила, что для купания стоит выбирать те места, вода в которых прошла проверку от Роспотребнадзора РТ.

Противопоказана народная традиция тем, у кого присутствуют симптомы ОРВИ, а также сердечникам, поскольку резкая смена температур может негативно сказаться на их здоровье.


КВ
Лента новостей