Чем опасно отсутствие притока свежего воздуха в квартире

Об этом рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии города заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин, сообщает kzn.ru.Он отметил, что предстоит провести диагностику состояния систем дымоудаления и вентиляции многоквартирных домов. Всего необходимо проверить 2238 домов, оборудованных газовыми колонками и контурными котлами с открытыми камерами сгорания.По результатам проверок будет решено: либо будут отремонтированы каналы, либо требуется замена газовых колонок на индивидуальные тепловые пункты приготовления горячей воды. В Казани есть примеры реализации обоих решений, напомнил замруководителя исполкома.В подтверждение важности этой работы докладчик привел следующие цифры. В 2018 году в Казани зафиксировано четыре случая отравления угарным газом жителей многоквартирных домов, пострадали 18 человек. В январе этого года уже произошло три случая отравления, пострадали 12 человек. Обошлось без жертв. Искандер Гиниятуллин отметил, что все эти случаи произошли в квартирах, оборудованных газовой колонкой с открытой камерой сгорания. При этом во всех квартирах установлены пластиковые окна, проверка показала работоспособность вытяжной вентиляции при условии наличия притока свежего воздуха. «Основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие надлежащей циркуляции воздуха при работе газового оборудования», - подчеркнул докладчик.«Многоквартирные дома, оснащенные газовыми колонками, проектировались с учетом воздухопроницаемости окон и входных дверей. Установка пластиковых окон с несколькими гребнями уплотнений, а также входных дверей с уплотнителями перекрыла доступ воздуха, необходимый для нормальной работы вытяжки и вытяжной вентиляции, а также для безопасной эксплуатации газовых приборов, - пояснил замруководителя исполкома. - Работа кухонных вытяжек, вентиляции в ванных комнатах в отсутствие притока свежего воздуха может способствовать затягиванию в квартиру продуктов сгорания из дымоходов и нагревательных колонок».Он привел в пример случай, произошедший в прошлогодние новогодние каникулы. Тогда при одновременной работе газовой колонки и газовой плиты при закрытых окнах включенная кухонная вытяжка начала затягивать в кухню дымовые газы из дымохода колонки. Нехватка кислорода привела к неполному сгоранию газа в газовых приборах, что усугубило вредное воздействие продуктов сгорания. В итоге отравление угарным газом средней тяжести получили пять человек, в том числе трое детей.Искандер Гиниятуллин отметил, что решение этой проблемы известно уже давно - специальные клапаны с системой микропроветривания на окнах, обеспечивающие поступление свежего воздуха. Они обычно есть в современных моделях пластиковых окон. Однако в старых домах, как правило, стоят недорогие конструкции или устаревшие модели без этих устройств. В таких случаях продукты сгорания из дымохода одной квартиры могут попасть в дымоходы к соседям. Риск отравления угарным газом при отсутствии притока свежего воздуха увеличивается.Мэр Казани Ильсур Метшин поручил заместителю руководителя исполкома Искандеру Гиниятуллину и главам районов разъяснить казанцам методы проверки газовых колонок. Это требует особого внимания, так как касается безопасности людей, отметил градоначальник.