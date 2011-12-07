Еще один Новый год: пусть Кабан не подложит нам свинью!

1959 год - год Желтой Земляной Свиньи1 января победила кубинская революция. Весь Советский Союз радовался этому событию. Молодежь рвалась в эту страну, чтобы помочь братскому народу. А песня «Куба - любовь моя» стала негласным гимном этого движения.Этот год для советской космонавтики особо памятный - 4 января «Луна-1» стала первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.1 февраля - гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале. Причина трагедии до сих пор не установлена, и в наши дни идут жаркие споры о том, кто или что стало причиной смерти девяти молодых людей.С 28 февраля по 1 марта в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, прошел чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин. Ничего в этом событии сверхособого не было, если не учесть, что мероприятие проходило в разгар холодной войны.Именно в этом году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев сказал свою знаменитую фразу в адрес Америки: «Мы вам покажем кузькину мать!» 25 июля в Москве, в Сокольниках, прошла первая Американская промышленная выставка, которую открыли Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон. Обычные советские люди, побывавшие на выставке, впервые увидели стиральные, посудомоечные машины, микроволновые печи (СВЧ), попробовали американскую газировку и гамбургеры.Там же Никита Хрущев впервые пообещал Америке показать кузькину мать. В конце сентября Никита Сергеевич слетал в США и стал первым в истории руководителем СССР, который посетил эту страну.В этом году, а точнее, 27 июля, постановлением Совета Министров СССР были снижены военные пенсии, а также пенсии членам их семей.Бытует мнение, что в Советском Союзе очень редко случались авиакатастрофы. Увы, нет. Ежегодно в стране разбивалось по 4 - 5 самолетов, и это только случаи с большими самолетами. Столько же аварий происходило и с легкими машинами, а также с вертолетами.Вот печальная статистика 1959 года: 23 октября разбился Ил-14 во Внуково, погибли 28 человек, выжил всего один пассажир; 16 ноября - катастрофа Ан-10 во Львове, погибли 40 человек; 13 декабря - катастрофа Ил-14 под Байсуном (Узбекистан), погибли 30 человек. И это далеко не полный список.1971 год - год Металлической СвиньиЭтот год для Советского Союза начинался завершением ратного подвига: 29 января объявили об окончании строительства газопровода Бухара - Ташкент - Фрунзе - Алма-Ата. 28 марта была построена первая очередь Волжского автомобильного завода в Тольятти. 7 мая в СССР ракета-носитель вывела на орбиту сразу 8 искусственных спутников Земли. 3 июля на Балтийском заводе (Ленинград) заложили первый атомный ледокол серии «Арктика». 17 июля объявили о приеме госкомиссией научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин» - самого большого на тот момент научного корабля в мире.Но в то же время не уменьшилось количество техногенных катастроф. Так, 31 марта потерпел крушение самолет Ан-10 компании «Аэрофлот», летевший из Ворошиловграда (ныне Луганск) в Одессу, погибли 65 человек. 25 июля в Иркутске разбился самолет той же компании Ту-104Б, погибли 97 человек. 12 и 13 ноября снова авиакатастрофы - в Виннице и под Керчью. 1 декабря разбились в авиакатастрофе под Саратовом 57 человек, летевшие на самолете Ан-24.1983 год - год Черной Водяной СвиньиИз ярких событий этого года, которые наверняка остались в памяти каждого советского человека, - премьера песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» и приглашение американской школьницы Саманты Смит Генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым. Песню, в которой поется о красивой и несчастной любви художника, можно было услышать в любом уголке нашей необъятной Родины, из любого радиоприемника или телевизора. Она стала одной из любимых застольных песен советских граждан.Саманта Смит прославилась тем, что написала письмо Юрию Андропову, в котором беспокоилась по поводу возможности ядерной войны в мире. После того как побывала в СССР, девочка написала об этом путешествии книгу. В 1985 году Саманта вместе с отцом погибла в авиакатастрофе.5 июня 1983 года - трагический день в истории советского судоходства: в этот день в Ульяновске теплоход «Александр Суворов» врезался в пролет моста над Волгой, по которому в это время шел товарный поезд. Пролет моста не предназначался для судоходства - он был низким. В результате ошибки судовождения полностью снесло четвертую палубу, где в это время проходила вечерняя дискотека. Погибли 176 человек.Мало того что в Советском Союзе ежегодно случалось по 4 - 5 авиакатастроф, в 1983 году 1 сентября советский истребитель сбил южнокорейский пассажирский самолет. Погибли 269 пассажиров и члены экипажа.1995 год - год Зеленой Древесной СвиньиГод для нашей страны был очень непростым, вот здесь Кабан показал всю свою свирепость: 2 января началась первая чеченская война, 3 января населенный пункт Шали бомбили кассетными бомбами. 15 января - серия взрывов в Москве. Были взорваны бомбы в Московском государственном педагогическом университете, физико-математической школе №354, гостинице «Метрополь» и трансформаторной подстанции №510.Вместе с тем для православных всей страны 7 января принесло благую весть - началось восстановление храма Христа Спасителя в Москве.В первый день весны произошло трагическое событие - 1 марта был убит известный тележурналист, ведущий Владислав Листьев.Ровно через месяц - 1 апреля - начало вещать Общественное российское телевидение (ОРТ), первая кнопка страны. Еще один факт из истории российского телевидения: 18 июня во время теледебатов на Первом канале известный политик Владимир Жириновский облил апельсиновым соком своего оппонента - ныне покойного Бориса Немцова. Спустя 22 года кандидат в Президенты России Ксения Собчак в точности повторила выходку Жириновского, облив во время теледебатов своего оппонента Владимира Вольфовича апельсиновым соком.28 мая 1995 года - черный день в истории сахалинского города Нефтегорск: буквально за считанные минуты он был разрушен мощнейшим землетрясением.В 1995 году с экранов телевизоров, из радиоприемников, со страниц газет все чаще звучали слова «террор», «террористы». 14 октября террорист - предприниматель из Петропавловска-Камчатского Виктор Сургай, захватил автобус с 26 южнокорейскими туристами на Васильевском спуске в Москве. Он потребовал 1 млн долларов. В противном случае грозился взорвать автобус. Во время штурма Виктор Сургай был убит сотрудниками группы «А», заложники не пострадали.Завершался 1995 год тоже трагическим событием: 7 декабря авиалайнер Ту-154Б-1 Хабаровского объединенного авиаотряда, совершавший рейс по маршруту Хабаровск - Южно-Сахалинск - Хабаровск - Улан-Удэ - Новосибирск, врезался в гору Бо-Джауса в 274 километрах от Хабаровска. Погибли все находившиеся на его борту 98 человек, в том числе 8 членов экипажа.2007 год - год Огненного КабанаУвы, начало этого года тоже отметилось печальными новостями: 22 февраля умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. 26 марта скончался легенда советского кинематографа, любимый миллионами зрителей актер Михаил Ульянов. 19 марта на угольной шахте «Ульяновская» в Кемеровской области случился взрыв метана, спасли 93 человека, погибли 107, четыре человека пропали без вести.23 апреля умер первый Президент России Борис Ельцин, а 25 апреля в России объявили общенациональный траур в связи с его смертью. 5 июля рано утром стало известно о том, что город Сочи избран столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. С этого момента спортивная жизнь России круто изменилась...