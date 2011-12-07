Поволжская академия спорта и туризма для чемпионов по жизни

Традиционно высокий конкурс ожидается при поступлении в Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Здесь 26 января прошел день открытых дверей. Чем интересен вуз абитуриентам?Поволжская академия входит в число самых динамично развивающихся учебных заведений Казани. В 2011 году имеющий 40-летнюю историю вуз «вернулся» в столицу республики из Набережных Челнов и получил новый федеральный статус, обосновавшись на базе спортивного кластера Универсиады. За 7 лет академия стала лидером национального рейтинга физкультурных вузов страны. Сегодня в стенах академии обучаются более 3000 студентов из 72 регионов России и 14 стран зарубежья. Студентам предложена инфраструктура, которой позавидуют многие учебные заведения: учебно-лабораторный корпус, 8 современных спортивных объектов и проживание в Деревне Универсиады, расположенной в нескольких минутах ходьбы от учебного корпуса.- По набору первокурсников мы в числе лидеров, в 2018 году приняли более тысячи человек, - рассказывает ректор Поволжской академии Юсуп Якубов. - 80 процентов наших студентов обучаются на бюджетных местах. Студенты у нас особенные - талантливые, дисциплинированные, ответственные. Достойно представляют вуз на российских соревнованиях и конкурсах. Среди них стипендиаты российского и республиканского уровня. 6 процентов обучающихся - спортсмены высокого класса, чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских игр.На выбор для абитуриентов три факультета: спорта, физической культуры, сервиса и туризма. План набора на новый учебный год не меньше, чем прошлогодний. Главное для абитуриентов, планирующих поступить на физкультурные направления, - выбрать и сдать экзамены по биологии и русскому языку. Кроме того, предстоит пройти вступительные испытания в виде практического тестирования по общей физической подготовке и избранному виду спорта.Ответственный секретарь приемной комиссии академии Равиль Набиуллин рассказал, что популярностью у абитуриентов пользуются футбол, хоккей, легкая атлетика и лыжные гонки. На эти направления конкурс ежегодно растет. Все чаще молодежь выбирает и направление обучения «Адаптивная физическая культура». Стране нужны специалисты, развивающие инклюзивную среду.Впервые в этом году пройдет набор в бакалавриат на специализацию «Фитнес», еще две востребованные образовательные программы появятся в магистратуре - профили «Спортивная аналитика» и «Функциональная подготовка».Спорт высших достижений связан с постоянными сборами, тренировками и соревнованиями. Но вынужденное отсутствие на занятиях студентам способен компенсировать дистанционный портал Поволжской академии. Вовремя ознакомиться с курсом лекций, выполнить необходимые задания, не выпадая из учебного процесса, поддерживать связь с преподавателями - вот залог успешной сдачи сессии.Для абитуриентов, которые не связывают свою жизнь с профессиональным спортом, в Поволжской академии предложены актуальные на рынке труда направления подготовки - «Туризм», «Сервис» и «Гостиничное дело». Кстати, магистерская программа по сервису, аккредитованная в Поволжской академии, единственная в республике!- Здесь бюджетных мест мало и конкурс доходит до 30 человек на место, - комментирует Равиль Набиуллин. - Зато качество подготовки студентов очень высокое. Многие дисциплины читают преподаватели-практики, ряд предметов преподается на английском языке.- Вы сегодня стоите перед выбором профессии и вуза? Думаю, что Поволжская академия - один из лучших вариантов получения современного образования с использованием всех современных технологий, - подчеркнул ректор Юсуп Якубов в своем выступлении перед абитуриентами и их родителями. Партер концертного зала вуза, рассчитанного на 600 мест, был полностью заполнен. Среди участников дня открытых дверей - представители 19 регионов России и 28 муниципальных образований республики.Хорошим подспорьем для поступления в академию абитуриентам служит не только наличие спортивных званий, но и участие в олимпиадах. В рамках дня отрытых дверей со сцены чествовали старшеклассников - призеров и победителей Республиканской олимпиады по физической культуре. Все они получат дополнительные баллы, так же как и обладатели знаков отличия ГТО.В завершение абитуриенты и родители знакомились с инфраструктурой вуза. Побывали в домах Деревни Универсиады, куда заселяются иногородние студенты академии, заглянули в спортивный и тренажерный залы учебного корпуса. Кстати, всей спортивной инфраструктурой студенты академии пользуются бесплатно.Сегодня спорт и туризм - важные тренды для города, республики и страны. Возводятся новые объекты, реализуются проекты, формируются команды. Везде нужны квалифицированные специалисты. Поволжская академия живет под девизом «Учись побеждать!» и растит чемпионов по жизни независимо от того, в какой отрасли ее выпускники реализуют себя.реклама