Вдова с четырьмя детьми на руках оказалась преданной памяти мужа

Ее историю поведал мой дедушка Фанир, ее младший ребенок. До войны семья Нисе жила в деревне Урняк, что в Башкирии. Муж прабабушки был председателем сельсовета, она трудилась в колхозе и занималась воспитанием детей. В семье росли три сына и дочь. Жили небогато, но всегда были сыты и одеты. Больше всего дети любили, когда папа уезжал в город и привозил оттуда сладости и игрушки, а жене - книги и яркие узорчатые платки.Когда началась война, прадедушку уже в августе призвали в ряды Красной Армии, а прабабушка осталась одна с детьми. Как многие женщины-солдатки, не сломилась, выстояла, хотя на хрупкие плечи Нисе легла вся тяжелая работа в колхозе и по дому.Семья очень ждала писем от отца и переживала за него. 14 ноября 1941 года пришла долгожданная короткая открытка: «С товарищеским приветом! Пишет твой Зайнак. Как ты, как дети мои, как соседи?» Эта весточка оказалась единственной. В январе 1942 года прабабушка получила похоронку: «Ваш муж погиб смертью храбрых, защищая город Ленинград»… Дедушка рассказывал, что мама очень долго плакала и говорила: «Что же мы будем делать с вами, дети мои? Как жить?» Она осталась вдовой в 32 года. Но стойко выдержала все испытания, воспитала и поставила на ноги всех детей. И в память о погибшем муже больше не вышла замуж.Самой тяжелой для осиротевшей семьи стала первая военная зима. Прабабушке приходилось рубить дрова в трескучие морозы, утеплять крышу сеном, а вечером идти на работу в колхозный амбар охранять зерно. Вместе со старшим сыном Фаритом она ходила в лес за дровами, пока младшие дети топили печь из дров, которые им еще заготовил отец. Второй сын Амир ставил кипятить самовар к их приходу. Сестра Нурия смотрела за младшеньким. И хотя ей самой было всего пять лет, умела его накормить и успокоить, пока мамы не было дома.Прабабушка охраняла на небольшом складе зерно, которое отправляли на фронт. Однажды, когда она пришла на дежурство в вечернюю смену, на пороге ее встретили стражи порядка и отвели на допрос. Оказалось, после того как она накануне ушла домой, пропал мешок зерна. Подозрение, конечно, пало на вдову, которую дома ждали голодные дети. Прабабушке пришлось долго доказывать, что она не крала зерно, поскольку знала: если возьмет хоть грамм, попадет под трибунал. Обыскали дом. И хотя ничего не нашли, подозреваемую не отпустили, решив, что для этого нужно поймать настоящего вора. Нисе продержали в камере три дня. Она сильно переживала за детей: как они там одни справляются, чем питаются?На складе устроили засаду. И на четвертый день ночью поймали вора, тоже работника склада. Парень сразу признался в содеянном, просил простить его, говорил, что очень хотелось есть. Он хорошо знал мою прабабушку, знал, что дома ее ждут дети, и тем не менее смог так поступить… Чуть не лишил матери четверых детей. Но прабабушка потом говорила, что не держит на односельчанина обиды и парня ей по-матерински жаль. Когда ее выпустили, она летела домой как на крыльях, долго обнимала и целовала своих детей.Прабабушка была одаренным человеком. В свое редкое свободное время писала стихи на татарском языке. Они сохранились в нашей семье. Прабабушка писала о своих переживаниях, любви к мужу и детям. Еще меня поразило, что она отлично знала арабский язык. У нее был отдельный столик, где лежала священная книга Коран, а еще тетрадь, куда она переписывала суры. Дедушка рассказал, что ночью она подходила к каждому ребенку и читала молитву. Для матери ведь нет ничего важнее здоровья своего ребенка…Весной семье жилось немного легче. Дети с матерью ходили на поля убирать колоски. Ни один колосок не должен был остаться на земле! С лета начинали готовиться к зиме, собирали и сушили траву, дикий лук, щавель, срывали кору с деревьев, сушили черемуху, собирали ягоды. Так спасались от голода. Очень помогала семье и единственная их кормилица - корова Зорька. Без нее прабабушке вряд ли удалось бы прокормить и вырастить четверых детей. Старший сын ходил по домам продавать кислое молоко. В семье был сепаратор (ручная машинка для пропускания молока), с помощью которого делали сметану и масло и тоже продавали. На вырученные деньги прабабушка закупала хлеб, спички и соль. Никто не знал, что будет дальше, когда война закончится, нужно было держаться и выживать. Но все в деревне верили, что мы победим, главное - не сдаваться!После войны прабабушка работала в поле. Трудилась не покладая рук, чтобы поставить детей на ноги, дать им образование и вывести в люди. Нелегкая выпала ей доля… Дожила она только до 60 лет, к моему большому сожалению, я ее в живых уже не застала. Сегодня живы трое детей прабабушки: сыну Амиру 85 лет, дочери Нурие 82, а моему дедушке, младшему сыну Фаниру, 79 лет. Дети войны не смогли оставить родную деревню и родной дом. Как сказал дедушка, все четверо посвятили себя крестьянскому труду и работали во благо процветания родной деревни.