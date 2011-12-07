Спасатели Татарстана помогли выбраться женщинам со льда Волги. В ГУ МЧС России по РТ рассказали, что вызвали сотрудников ведомства сами потерпевшие, сообщив что находятся они на льду Волги в районе остановки «Слесарная». Обнаружили их в 2,5 км от берега и доставили на сушу при помощи судна на воздушной подушке.

Позже выяснилось, что женщины решили погулять по льду, где одна из них промочила ноги. Тогда стало темно и они испугались идти на берег, после чего вызвали спасателей. От медпомощи женщины отказались.