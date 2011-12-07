Татарстан вошел в топ-3 по освещению темы национальных проектов

Татарстан стал вторым среди регионов по упоминаемости в контексте нацпроектов. Данные подготовила и опубликовала сегодня на своем официальном сайте компания «Медиалогия».

Так, СМИ сообщали о: торжественном открытии в рамках нацпроекта «Образование» второй в России «Школы 21» для IT-специалистов мирового уровня; о выделении республике 1,6 млрд рублей для реализации нацпроекта «Культура»; и о закупке 12 единиц лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту «Экология».

Также в тройке лидеров находятся Краснодарский край и Нижегородская область.