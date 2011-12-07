Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан вошел в топ-3 по освещению темы национальных проектов

Также в тройке лидеров находятся Краснодарский край и Нижегородская область.

Татарстан стал вторым среди регионов по упоминаемости в контексте нацпроектов. Данные подготовила и опубликовала сегодня на своем официальном сайте компания «Медиалогия».

Так, СМИ сообщали о: торжественном открытии в рамках нацпроекта «Образование» второй в России «Школы 21» для IT-специалистов мирового уровня; о выделении республике 1,6 млрд рублей для реализации нацпроекта «Культура»; и о закупке 12 единиц лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту «Экология».

Также в тройке лидеров находятся Краснодарский край и Нижегородская область.

КВ
Лента новостей