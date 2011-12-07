В Казани педагоги со всей России обсудили проблемы цифровизации образования

Российские педагоги обсудили перспективы и проблемы цифровизации образования в рамках всероссийской научно-практической конференции, которая прошла в Казанском радиомеханическом колледже, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

На конференцию прибыли преподаватели, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги профессиональных образовательных организаций, вузов и центров опережающей профессиональной подготовки и Татарстана, Чувашии, Республики Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Алтайского и Пермского краев, Москвы и Новосибирска.

Участники согласились, что вопрос использования практик цифрового образования в регионах России является актуальным. Лучшие из них требуют внедрения в образовательные организации всех регионов.