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3 июня в республике начнется четырехдневный онлайн-флешмоб «Читаем Пушкина»

Поэтический марафон приурочен ко дню рождения великого поэта и ко Дню русского языка, учрежденному ООН в 2010 году.

3 июня в республике начнется четырехдневный онлайн-флешмоб «Читаем Пушкина». Как сообщают инициаторы и организаторы флешмоба - Ассамблея народов Татарстана и Дом Дружбы народов Татарстана, принять участие в акции может каждый.

Для этого необходимо записать на видео любимое стихотворение Пушкина и выложить видеоролик на своих страницах социальных сетях с хэштегами: #ДружноЧитаемПушкина #ТатарстанЧитаетПушкина #КазаньЧитаетПушкина. Длительность видеоролика не должен быть больше 1 минуты. 

 

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