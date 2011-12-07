3 июня в республике начнется четырехдневный онлайн-флешмоб «Читаем Пушкина». Как сообщают инициаторы и организаторы флешмоба - Ассамблея народов Татарстана и Дом Дружбы народов Татарстана, принять участие в акции может каждый.

Для этого необходимо записать на видео любимое стихотворение Пушкина и выложить видеоролик на своих страницах социальных сетях с хэштегами: #ДружноЧитаемПушкина #ТатарстанЧитаетПушкина #КазаньЧитаетПушкина. Длительность видеоролика не должен быть больше 1 минуты.