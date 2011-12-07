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Анна Попова: носить маски и печатки россиянам на пляже не надо

А соблюдать социальную дистанцию людям все-таки необходимо.

Носить маски и перчатки россиянам на пляже не надо. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что, несмотря на необязательное ношение масок и перчаток, соблюдать социальную дистанцию людям все-таки необходимо. Особенно, если у тех отсутствуют родственные связи. 

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Татарстане начнется патрулирование пляжей. Однако купальный сезон в республике начнётся позже не только из-за COVID-19, но и из-за риска остановки сердца, вызванным рефлекторным спазмом от перепада температур. 

КВ
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