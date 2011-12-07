Минздрав РФ разрешил финальное испытание для первого российского препарата против COVID-19

На сайте государственного реестра лекарственных препаратов появилась информация о одобрении Минздравом РФ первого российского препарата для лечения коронавируса.

Сообщается, что основой препарата «Авифавир» стало японское лекарство от гриппа «Фавипиравир». Эффективность нового продукта по результатам первого этапа клинических исследований показала 80%, побочных эффектов при это выявлено не было – лекарство оказалось безопасным.

В финальном этапе испытаний нового антидота против COVID-19 примут участие 330 пациентов. Над созданием нового продукта трудились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».