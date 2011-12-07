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На сегодняшний день большинство татарстанцев предпочли сохранить бумажный вариант трудовой книжки

Специалисты ПФР напоминают, что на данный момент право выбора способа ведения трудовой книжки сохраняется для уже работающих граждан.

С января 2020 года с выбором формы трудовой книжки определились 161 200 работающих жителей нашей республики. 82% из них решили сохранить бумажный вариант, а 18% перешли на электронную трудовую книжку. Это примерно 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан. 

Специалисты ПФР напоминают, что на данный момент право выбора способа ведения трудовой книжки сохраняется для уже работающих граждан. А у тех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, трудовые книжки будут оформляться и вестись только в электронном формате.

КВ
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