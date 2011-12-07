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Следующая неделя в Татарстане начнется с похолодания

Местами ожидаются сильный дождь, гроза, юго-западный ветер до 15-20 м/с. 

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды. На следующей неделе на территории республики ожидаются сильный ветер и грозы.

Так, 1 июня, в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдется дождь. Минимальные температуры воздуха ночью в столице будут от +6˚ до +11˚. Днем температура воздуха поднимется до +17˚.

2 июня возможен дождь, а температуры воздуха ночью понизится до +3..+8˚. Днем воздух прогреется до +12..+17˚.

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