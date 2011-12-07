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В Татарстане 19 районов начали заготавливать корм

В этом году планируется заготовить корм с площади около 500 тыс. гектаров до 15 июня.

В Татарстане 19 районов начали укос травы для кормазаготовки, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он уточнил, что на данный момент скошено более 8 тыс. гектаров многолетних трав и заготовлено 11 тыс. тонн сенажа.

В этом году планируется заготовить корм с площади около 500 тыс. гектаров. Зяббаров попросил глав районов и руководителей холдингов и фермерских хозяйств мобилизироваться и массово приступить к кормозаготовке, чтобы завершить ее к 15 июня.

Зяббаров уточнил, что 19 районов республики уже готовы к укосу трав и по части техники, и по части хранилищ, также он отчитал пять районов (Агрызский, Апостовский, Камско-Устьинский, Спасский и Черемшанский), так как они значительно отстают от графиков.

«Это вопиющая бесхозяйственность. Уже практически начинается массовая заготовка, траншеи не подготовлены. До начала приемки все траншеи должны были быть подготовлены», — заявил Зяббаров.

КВ
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