В Татарстане будет издан сборник стихов ветеранов Великой Отечественной войны. Необычный поэтический сборник планирует издать Госкомитет Республики Татарстан по тарифам. В книге будут собраны стихи ветеранов войны. Стихи могут быть написаны в любое время и посвящены абсолютно любым темам.

Как сообщает пресс-служба Госкомитет Республики Татарстан по тарифам, стихи на русском и татарском языках принимаются до 30 июня 2020 года по адресу: Казань, ул. К. Маркса, д 66, по электронной почте Pressa.kt@tatar.ru/. Обязательно прикрепите фотографию автора произведений. На письме сделайте пометку «для сборника стихов».