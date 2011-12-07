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В Татарстане открывается первый летний онлайн-лагерь для детей с особенностями развития

Инклюзивный лагерь «Школа для всех» начнет работу в дистанционном формате 1 июня. Первая смена «Есть контакт!» продлится с 1 по 12 июня.

Это совместный онлайн-проект «Открытой школы» ресурсного класса СОШ № 1 и Автономной некоммерческой организации «Школа для всех».

Дети смогут побывать на всевозможных интересных уроки, мастер-классах по прикладному творчеству, физкультуре, кулинарии, которые будут проводиться в прямом эфире. Все занятия будут проходить абсолютно бесплатно.

 Чтобы принять участие в «Школе для всех», необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://cinematime.timepad.ru/event/1320938/ . Регистрация открыта до 23:59 30 мая.

 Напомним, что презентация проекта «Школа для всех» состоялась в январе этого года в казанском Культурно-досуговом комплексе им. В.И. Ленина при поддержке Дирекции «Время кино». 

КВ
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