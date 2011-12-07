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С 1 июня в Казани будет проходить форум «Здоровые города. Здоровое питание детям»

В мероприятии примут участие российские и зарубежные эксперты, а также мэры городов и представители сферы здравоохранения.

В Казани с 1 по 3 июня пройдет международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям», сообщает мэрии города.

В мероприятии примут участие российские и зарубежные эксперты, мэры городов, представители сферы здравоохранения и здорового питания из разных стран.

Отмечается, что форум пройдет в офлайне и в онлайн-формате. В программе форума рабочие сессии, круглые столы, лектории, мастер-классы, а также познавательные экскурсии.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что 5 июня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдёт «Зелёный марафон».

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