12 августа в Москве откроются дни культуры Республики Татарстан

12 и 13 августа в Татарском культурном центре в формате онлайн состоится показ музыкальной комедии «Бию пәрие» («Очарованный танцем») и ток-шоу «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак») в постановке театра им. Г.Камала.

14 августа в сквере на улице Новокузнецкая пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю. Также в этот день в Татарском культурном центре народные поэты Татарстана прочитают свои стихи. В творческой встрече примут участие председатель Союза писателей РТ Данил Салихов, народный поэт Республики Татарстан Равиль Файзуллин, народный поэт Республики Татарстан, Ренат Харис, заместитель председателя Союза писателей Татарстана, Рамис Аймет, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Марсель Галиев.

16 августа в Татарском культурном центре пройдет финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы-2020».

18 августа в Государственной Третьяковской галерее откроется экспозиция «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», где будут представлены работы великих художников Серебряного века из коллекции Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Это всего лишь несколько мероприятий, которые ждут москвичей. Завершатся Дни Республики Татарстан в Москве гала-концертом мастеров искусств Татарстана. Концерт пройдет на сцене Московского международного Дома музыки. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.