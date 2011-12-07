Гиды по сказкам продолжают свою работу

Гиды по сказкам Виктория Степанова, Лилия Симонова вместе с ведущими эфиров расскажут, как в современном городе и в современном искусстве находят свое отражение народные сказания, поверия, легенды. Как и кем создается современная мифология будет показано на конкретных примерах арт-объектов паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» и музейными экспонатами Пушкинского музея.

Напомним, «Музей как город, город как музей» - совместный проект альметьевской паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» и молодежного направления Пушкинского музея – Пушкинский.Youth. Как рассказали организаторы проекта, его цель - исследовать взаимосвязь классического искусства из коллекции Пушкинского музея в Москве и современных арт объектов, которые появились в Альметьевске за последние несколько лет и стали «фишками», которые привлекают туристов.