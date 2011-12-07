Казанец обвиняется в размещении фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк» и хранении наркотиков

Генпрокуратура РФ утвердила обвинения против казанца, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка онлайн», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тем самым Эль-Аюби Мухаммед публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма», — уточняется в сообщении ведомства.

Кроме того, у обвиняемого при обыске обнаружено 73,8 граммов высушенной конопли.

Прокуратура РФ утвердила заключительный обвинения по статьям «Реабилитация нацизма» и «Хранение наркотических средств в значительном размере». Уголовное дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, казанец подозревается в размещении 4 мая 2020 года фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны