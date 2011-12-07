Татарстанца, изнасиловавшего семилетнюю девочку, признали психически больным. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Сообщается, что насильственное действие произошло в Чистополе. Там 42-летний местный житель города напал на семилетнюю девочку, после чего избил ее и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

При этом рядом находился еще маленький шестилетний мальчик. Он рассказал, что сперва сам попытался помешать нападавшему, а потом позвал взрослых прохожих, которые остановили извращенца и вызвали полицию.

Следователи Татарстана возбудили против него уголовные дела по статьям 119 и 132 УК РФ, но медэкспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и не мог что-либо осознавать. Поэтому они требуют его отправить на принудительное лечение.