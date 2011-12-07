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Татарстанца, изнасиловавшего семилетнюю девочку, признали психически больным

Следствие требует отправить его на принудительное лечение.

Татарстанца, изнасиловавшего семилетнюю девочку, признали психически больным. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Сообщается, что насильственное действие произошло в Чистополе. Там 42-летний местный житель города напал на семилетнюю девочку, после чего избил ее и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

При этом рядом находился еще маленький шестилетний мальчик. Он рассказал, что сперва сам попытался помешать нападавшему, а потом позвал взрослых прохожих, которые остановили извращенца и вызвали полицию.

Следователи Татарстана возбудили против него уголовные дела по статьям 119 и 132 УК РФ, но медэкспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и не мог что-либо осознавать.  Поэтому они требуют его отправить на принудительное лечение.

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