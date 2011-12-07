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Учителям Татарстана маски можно снимать только у доски

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Патяшина объяснила, когда учителя в средних школах могут находиться без медицинских масок.

Выступая на аппаратном совещании в мэрии, Марина Патяшина объяснила, что школьные линейки 1 сентября не отменяются, директорам рекомендовано проводить их на улице, при этом проводить их отдельно для разных параллелей.

Во время работы учителям рекомендовано носить маски при прямом общении с учащимися, их родителями и вообще кем-либо в стенах школы. Маску можно снять только у доски.

Марина Патяшина объяснила, что проветривание и облучение помещений бактерицидными лампами остаются одними из самых эффективных профилактических средств в помещениях. Она сообщила о том, что по обращению Роспотребнадзора РТ руководству республики, были выделены средства из республиканского бюджета на закупку бактерицидных облучателей в школы и детские сады Татарстана. К слову, утренники в детских садах проводиться будут, но только в группах, а не в музыкальных залах как прежде. 

КВ
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