Учителям Татарстана маски можно снимать только у доски

Выступая на аппаратном совещании в мэрии, Марина Патяшина объяснила, что школьные линейки 1 сентября не отменяются, директорам рекомендовано проводить их на улице, при этом проводить их отдельно для разных параллелей.

Во время работы учителям рекомендовано носить маски при прямом общении с учащимися, их родителями и вообще кем-либо в стенах школы. Маску можно снять только у доски.

Марина Патяшина объяснила, что проветривание и облучение помещений бактерицидными лампами остаются одними из самых эффективных профилактических средств в помещениях. Она сообщила о том, что по обращению Роспотребнадзора РТ руководству республики, были выделены средства из республиканского бюджета на закупку бактерицидных облучателей в школы и детские сады Татарстана. К слову, утренники в детских садах проводиться будут, но только в группах, а не в музыкальных залах как прежде.