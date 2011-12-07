О Казанском образе Богородицы расскажут ученые, богословы и социологи

О том, какие темы чтений станут ведущими в этом году, на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» рассказали первый проректор Казанской православной духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева и директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов.Впервые чтения, посвященные прославленной иконе, прошли в Казани в 2016 году, напомнил игумен Евфимий. Он отметил, что уже первая конференция вызвала большой интерес как со стороны светских ученых, так и со стороны представителей богословия, причем разных конфессий - не только православия, но также ислама и иудаизма. Это показывает, насколько сильно исторический Казанский образ Богоматери действует на верующих людей, исповедующих разную религию. Поэтому традицию чтений решено было продолжить, конференция стала ежегодной. Более того, расширился ее формат - в этом году в Казань из разных городов России приедут не только ученые и теологи, но и представители социологии, изучающие воздействие на людей феномена чудотворения и помощи в различных жизненных ситуациях, которые исходят от Казанского образа Богородицы.В свою очередь Михаил Щелкунов обратил внимание на то, что сейчас успешно стало осуществляться тесное сотрудничество светских учебных заведений и духовных учреждений образования - также разных конфессий. - Новое - это, как правило, хорошо забытое старое, - напомнил известный афоризм Щелкунов. - До революции 1917 года Казанская духовная академия активно обменивалась учебными программами с Казанским Императорским университетом, обоим заведениям это шло только на пользу, повышая общий уровень образованности выпускников. Эти традиции решено возродить. Так, в КФУ сейчас идет обучение не только по специальности «религиоведение», но появился и предмет «теология».Если говорить о самой теме чтений, то не лишним будет напомнить, что все же часть утраченной в начале прошлого века казанской святыни сохранилась. Речь идет о старинном окладе Казанской иконы Богородицы, той самой иконы, пропажа которой до сих пор окутана загадочными обстоятельствами. Оклад находится на хранении в Госмузее изобразительных искусств Республики Татарстан. Поэтому не случайно, что темой докладов на чтениях станут и вопросы сохранности древних икон, сообщила директор музея ИЗО Розалия Нургалеева. Она рассказала, что поделиться своим опытом на форум приедут известные российские реставраторы, искусствоведы. Тем более отрадно отметить такую новость, особо обратила внимание Нургалеева: в Казани сейчас создается уникальная по своей оснащенности реставрационная мастерская. На базе музея ИЗО монтируется новое оборудование для этой мастерской, собрано самое лучшее и современное, позволяющее, например, разглядеть с точностью до микрона фрагменты старинных предметов, нуждающиеся в бережной реставрации. В ходе чтений, посвященных Казанскому образу Богородицы, прозвучат и новые данные о подробностях обретения этой чудотворной святыни России.