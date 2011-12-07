Президент РФ наградил Асгата Сафарова орденом Александра Невского

Соответствующий указ 25 октября подписал Президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА «Татар-информ».Кроме того, орденом Почета награжден генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Наиль Маганов, а орденом Дружбы - первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Марат Муратов.Все они удостоены орденов «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».Также Президент России наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя руководителя Аппарата Президента РТ - начальника Управления по работе с территориями Президента РТ Ильнура Гарипова, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и управляющего делами Президента Татарстана Муслиха Ситдикова.Советник при ректорате КГАУ Джаудат Файзрахманов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.Заслуженными работниками нефтяной и газовой промышленности РФ стали трое операторов по добыче нефти и газа «Татнефти»: Газинур Габдрашитов (управление «Азнакаевскнефть»), Рузалин Зигангиров (управление «Джалильнефть») и Владимир Терехин (управление «Елховнефть»).