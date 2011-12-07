В Татарстане зарегистрировано 43 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 43 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 42 — контактные. Два человека госпитализировано, 41 получает лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

Среди заболевших один несовершеннолетний, восьми — от 18 до 30 лет, 15 — от 30 до 50 лет, 11 — от 50 до 60 лет, шести — от 60 до 70 лет, двоим — от 70 до 80 лет.

Больше всего нововыявленных заболевших в Казани — 23 человека, пятеро — в Верхнеуслонском районе, четверо — в Зеленодольском районе, трое — в Набережных Челнах, в по одному человеку — в Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском и Сабинском районах.

Всего, по данным на 31 октября, в Татарстане зарегистрировано 8417 случаев COVID-19, 7468 человек — выздоровели (+47 за сутки).