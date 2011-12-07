В Нурлате открыли обновленный культурно-досуговый центр

В культурно-досуговом центре развития творчества работают функциональные кабинеты: творческая и театральная студии, хореографический зал, студия звукозаписи, зона активного отдыха и новый уютный кинозал, оснащенный современным оборудованием.В открытии социально-значимого объекта приняли участие почетные гости республики – глава района Алмаз Ахметшин, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, руководители предприятий и организаций города и района.После торжественной части гости мероприятия посетили обновленный культурно-досуговый центр. Они осмотрели кинозал, зону отдыха, студии и пообщались с детьми.