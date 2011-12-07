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Фердинант Тимурханов призвал казанцев в преддверии праздников отнестись с особым вниманием к состоянию дымоходов и вытяжки

Отравления угарным газом – особо частые причины обращения за медицинской помощью в новогодние праздники.

Начальник городского Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов призвал казанцев в преддверии длинных новогодних праздников отнестись с особым вниманием к состоянию дымоходов и вытяжки, проверить их тягу и в случае необходимости вызвать аварийные службы или самостоятельно прочистить выходы вентиляционных труб в помещение квартиры, дома. В ходе подготовки праздничного стола, как правило, кухонные вытяжки работают с особой нагрузкой и поэтому важно заранее провести их профилактический осмотр. Отравления угарным газом — особо частые причины обращения за медицинской помощью в новогодние праздники. Чтобы избежать этого, Тимурханов рекомендовал не забывать о соблюдении простых правил эксплуатации газовых и электро-приборов. 

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