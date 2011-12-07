Кому - подарками, кому - деньгами

Артем Кулаев, 7 лет:

— Дед Мороз летает на небе и смотрит, как мы ведем себя. Он видит через стены, наблюдает, записывает. Непослушным детям, кто всех обижает, подарка вообще нет. Если вели себя хорошо, то игрушку под елочку положит. У него посох волшебный — совсем плохого он может заморозить и разморозить, если он так больше делать не будет. Дед Мороз как стукнет посохом, так подарок выходит — это такая магия. Снегурочка — любимая Деда Мороза. Кроме нее, никто не умеет вызывать Деда Мороза. Дед Мороз учит детей, чтобы они не были плохими!

Ратмир Рожков, 8 лет:

— Дед Мороз любит детей за то, что они хорошо себя ведут. У него большая борода с детства. Есть волшебный посох, он делает им себе телевизор и следит, кто как себя ведет. Не надо баловаться, ничего трогать, бить и ударять, а то Дед Мороз не принесет подарок. Снегурочка — просто девочка, но, возможно, его внучка. Она с ним ходит, чтобы помогать. Взрослому человеку, чтобы получить подарок, нужно уважать детей. Дед Мороз и за ними следит через волшебный посох. Он не приходит туда, где жара, любит только зиму и весну, если очень холодно.

Вадим Андриянов, 8 лет:

— Дед Мороз любит детей за то, что они делают добрые дела. Дарит подарки на Новый год тем, кто хорошо себя ведет. У Деда Мороза есть волшебный посох, он делает им снег и подарки. Упаковывает яблоки, малину, викторию. Чтобы все это не прокисло, превращает их в конфеты. Борода у Деда Мороза тоже волшебная: если ее потереть чем-нибудь, то она будет светиться. Дед Мороз может быть сердитым на тех детей, кто плохо себя ведет. Но чаще он добрый, потому что почти все дети ведут себя хорошо.

Вероника Вербовская, 7 лет:

— Дед Мороз живет на Севере. Его борода волшебная — с ней он может наколдовать снег. Волшебным посохом Дед Мороз делает подарки. Узнает, какие кому надо, по письму: стукнет об лед — и вылетает подарок. Снегурочка — дочка Деда Мороза, она красивая, добрая, раздает подарки. Все дети послушные, поэтому Дед Мороз и Снегурочка любят детей. Только детям положены подарки: взрослым это не интересно. А мы радуемся!

Рияна Байкина, 7 лет:

— К каждому ребенку Дед Мороз ходит домой, слушает стишок и дает подарок. Но это если дети хорошо себя вели летом, осенью, весной. Он спрашивает: «Ты хорошо себя вел?». Меня Дед Мороз сначала спрашивал, потом подарок давал. Посох Деду Морозу для того, чтобы спина не болела. Он же дедушка, а на спине большой мешок. Борода делает Деда Мороза волшебником. Снегурочка ласковая, добрая, делает подарки, радует дедушку. Дед Мороз — это человек, который любит детей и Новый год!

Ясмина Нуриева, 7 лет:

— Дед Мороз красивый, он всем подарки дарит, у него борода пышная, она волшебная. На его голове красная шапка — без нее он не будет нравиться. Если потрогать бороду, то что-то хорошее произойдет. Он стукает волшебным посохом и говорит: «Пусть в мешке появятся подарки!». Взрослым людям подарки уже не нужны, им нужны только денежки. Дарит подарки Дед Мороз только тем, кто слушается. За недобрые поступки ничего не дарит. Снегурочка — помощница Деда Мороза: если он заболеет, она садится на сани и раздает подарки. Теперь про мешок. У Деда Мороза есть мешок. Иначе как он будет носить подарки? Тогда у него должны быть две Снегурочки, чтобы помогали. А так он сам сильный, но если подарков много, то их на сани ставит и привозит детям.

С ребятами беседовала Наталия АХМАЕВА