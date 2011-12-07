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Мурашко назвал самую распространённую причину смерти в 2020 году

Для лечения в больницы поставили поставку более 4,5 тыс. единиц крупноформатного оборудования.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал распространённую причину смерти в 2020 году.

В интервью телеканалу «Россия 24» он рассказал, что наиболее частой причиной кончины по-прежнему остается сердечно-сосудистое заболевание. Особенно на статистике отразилась пандемия COVID-19, поскольку при поражении организма из-за вируса страдает сердечно-сосудистая система.

Затем он добавил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году в больницы осуществили поставку более 4,5 тыс. единиц крупноформатного, дорогостоящего оборудования для лечения данного заболевания. 

КВ
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