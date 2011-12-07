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На новогодние праздники коммунальщики закрывают чердаки

В связи с этим руководителям управляющих компаний города рекомендовано провести проверку на предмет противопожарной безопасности подвальные помещения многоквартирных домов и чердаки.

В преддверии длинных новогодних праздников в Казани введен особый противопожарный режим - на период с 20 декабря по 10 января. В связи с этим руководителям управляющих компаний города рекомендовано провести проверку на предмет противопожарной безопасности подвальные помещения многоквартирных домов и чердаки. А также обеспечить закрытие входов на чердачные помещения посторонним лицам. 

Об этих упредительных мерах сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фертинант Тимурханов.

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