На новогодние праздники коммунальщики закрывают чердаки

В преддверии длинных новогодних праздников в Казани введен особый противопожарный режим - на период с 20 декабря по 10 января. В связи с этим руководителям управляющих компаний города рекомендовано провести проверку на предмет противопожарной безопасности подвальные помещения многоквартирных домов и чердаки. А также обеспечить закрытие входов на чердачные помещения посторонним лицам.

Об этих упредительных мерах сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фертинант Тимурханов.