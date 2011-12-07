Новый год для домашних питомцев - не праздник

— Животных нельзя прикармливать с праздничного стола, — рассказывает эксперт. — Это негативно отразится на их здоровье, а также воспитании.

Человеческая пища может навредить желудочно-кишечному тракту вашего любимца. А в Новый год наша еда особенно тяжела и жирна: майонез, обилие острых и жареных блюд…

— Если хотите порадовать четвероногого друга, купите для него специальное ветеринарное лакомство, — говорит Ахметзянова. — Возьмите дорогой деликатес — из тех, что не можете себе позволить в обычные дни.

Не забывайте, что ваш любимец, получив хотя бы раз что-либо со стола в качестве угощения, будет в дальнейшем крутиться возле интересного места все чаще. Вы начнете злиться на животное, забыв, что сами выработали плохую привычку.

— И ни в коем случае не поите животных крепкими напитками! — предостерегает ветеринарный врач. — Алкоголь сжигает слизистую желудочно-кишечного тракта.

Есть вероятность не просто отравить, но даже убить четвероногого друга.

Ахметзянова рекомендует отказаться от такого аксессуара зимнего праздника, как новогодний дождик:

— Линейный инородный предмет может привести к разрыву кишечника. Кошкам, конечно, интересно, они его едят. А потом страдают.

Питомец заглатывает кусочек дождика, но не может выплюнуть его обратно: жесткие ворсинки на языке животного направлены внутрь и не позволяют избавиться от мишуры во рту.

— В прошлом году был тяжелый случай, — вспоминает специалист. — Хозяева поставили елку, украсили ее дождиком. Кошка ела украшение на глазах у них. Но хозяева почему-то принесли питомца к нам на прием только через 14 дней после праздника. У животного был уже некроз всего кишечника. Спасти его не удалось.

Дополнительный источник опасности для вашего любимца — стеклянные елочные игрушки. Они разбиваются на множество острых осколков, которыми легко порезаться. Существует вероятность того, что ваш пушистый друг при мытье лапок проглотит кусочек стекла и повредит желудочно-пищевой тракт. Следует подумать о небьющихся украшениях.

— Откажитесь и от электрических гирлянд, — рекомендует ветеринарный врач. — Не исключено, что животное разгрызет зубами пластиковую изоляцию и получит удар электротоком.

Одним из самых опасных для домашних животных атрибутов Нового года, по мнению Ахметзяновой, являются салют и фейерверк.

— Во время запуска пиротехнических изделий ни в коем случае нельзя отпускать питомца с поводка, — советует эксперт. — Любой громкий звук приводит к тому, что ваш любимец пугается и убегает. Мечущееся животное легко потерять.

К сожалению, нередки случаи, когда пиротехнические снаряды летят прямо под лапы собакам. Случаются травмы и несчастные случаи.

— Несколько лет назад к нам поступали десятки раненых животных, — вспоминает Ахметзянова. — Были и ожоги, и разрывы тканей. Однако в последнее время люди стали более ответственны. Несчастные случаи, связанные с пиротехникой, происходят все реже.

Что касается нарушения привычного ритма жизни, то здесь, по мнению эксперта, важен индивидуальный подход:

— Если животное стрессоустойчивое, можно взять его с собой в новогоднее путешествие. Например, провести вместе пару дней в загородном доме отдыха или санатории. Робких и необщительных питомцев лучше оставить дома.

Главное, как утверждает Ахметзянова, помнить, что собак необходимо регулярно выгуливать, а кошкам нельзя долго оставаться без пищи. В случае вашего длительного отсутствия попросите присмотреть за питомцем соседей, родственников или друзей.

— Не забывайте: животные не понимают, что такое праздник, — подвела итог эксперт. — Нового года для них не существует. Наши любимцы предпочитают самые простые и доступные радости: вкусное угощение и приятную прогулку по заснеженному парку.