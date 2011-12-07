Переведенцев: Из-за изменений климатических условий на земле сильных метелей в Казани стало в четыре раза меньше

Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что за последние годы в Казани стало в четыре раза меньше сильных метелей.

Доктор географических наук отметил, что значительное изменение погодных процессов происходит из-за изменений климатических условий на земле. Сообщается, что последние три года на нашей планете стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Этот год также мог не стать исключением, если бы не явление Ла-Нинья.

«Есть явление Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает „мальчик“, а Ла-Нинья — „девочка“. Когда на погоду влияет „мальчик“, то происходит сильнейшее потепление на земном шаре. А когда сказывается влияние Ла-Нинья, то происходит понижение температуры. Тем не менее, температурный фон постоянно растет», — сказал Переведенцев.











