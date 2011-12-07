Подросток, спасший братьев на пожаре в Татарстане, получил новый дом

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В селе Большие Полянки в Алексеевском районе Татарстана сегодня вручили ключи от нового дома семье 14-летнего Ивана Павлинова. Напомним, что в ноябре этого года парень спас из пожара своих младших братьев, но семья осталась без крова.
Средства на покупку жилья выделены по поручению Президента РТ. Кроме того, за счет бюджета района и спонсоров была закуплена мебель и техника, а также проведен ремонт.
«Все нравится. Здесь не так, как в старом доме. Старый дом как развалюха был, еле держался», — поделился Иван.