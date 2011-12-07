Работой ЖКХ в пандемию оказались довольны 24,7% татарстанцев

Основной задачей центра является оказание бесплатной помощи населению в виде консультаций по вопросам в сфере ЖКХ, защиты законных прав граждан, а также просветительская работа. Обращения татарстанцев принимаются по телефону горячей линии 8-843-236-29-27 с понедельника по пятницу. Ведется и личный прием граждан как очно, так и онлайн.

В 2020 году региональным центром была рассмотрена 1536 обращений — почти на 19% меньше, чем годом ранее.

— Наиболее актуальными вопросами из года в год являются неудовлетворенность управлением многоквартирными домами, начисление оплаты ЖКУ, благоустройство придомовой территории, — рассказал Дмитрий Романов. — При этом чаще всего жалобы поступают на ТСЖ и ЖСК.

Для выявления удовлетворенности населения качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг в региональном центре были разработаны и проведены два опроса. Первый из них был посвящен качеству ЖКУ в период пандемии, в нем приняли участие 2 тысячи татарстанцев. Удовлетворены качеством управляющих организаций оказались 24,7% респондентов. Еще один опрос был посвящен качеству ЖКУ в целом: подготовке к отопительному сезону, работе с населением и проч. Здесь число удовлетворенных граждан оказалось выше — 36,2%.

— Из опросов видно, что немалая часть населения не интересуется состоянием дома, — отметил Дмитрий Романов. — Около 40% респондентов затруднились ответить на вопрос. Это говорит об инертности граждан. Каждый собственник жилого помещения обязан участвовать в жизни дома.

Востребованным видом деятельности регионального центра является обучение населения грамотности в сфере ЖКУ. В 2020 году оно проводилось в основном в онлайн-формате.

— Люди заинтересованы в том, чтобы знать свои права и обязанности, — подчеркнул Дмитрий Романов.

Для детей в этом году проводилась обучающая онлайн-игра «ЖЭКА». В ней приняли участие школьники от 12 до 17 лет.