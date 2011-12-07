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В Мамадыше состоится фестиваль креативных санок SunnyFest

Начало всероссийских зимних соревнований запланировано на 6 февраля следующего года.

В Мамадыше состоится фестиваль креативных санок SunnyFest. Сейчас объявлен старт приема заявок, сообщается в городском сообществе в социальных сетях.

Начало всероссийских зимних соревнований запланировано на 6 февраля следующего года.

«Заходи, регистрируйся и начинай прокачивать свои сани, собирать вокруг сумасшедшую толпу поклонников — ведь чем раньше ты зарегистрируешься, тем раньше мы, организаторы, начнем о тебе рассказывать», — написали в публикации.

КВ
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