Соколы-балобаны в Саралинском заповеднике получат GPS-трекеры

Проект по реинтродукции краснокнижного сокола-балобана продолжится в этом году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Птенцов пометят GPS-трекерами для отслеживания их перемещений. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Мы пометим птенцов трекерами, чтобы дистанционно изучать их маршруты. Для этого надеемся использовать потомство двух пар соколов, переданных в Казанский зооботсад в прошлом году», – пояснили в ведомстве.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2024 году планируется выпустить в природу 6–10 соколов-балобанов для восстановления популяции.