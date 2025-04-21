Соколы-балобаны в Саралинском заповеднике получат GPS-трекеры

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Республика
21 апреля 2025  16:13

Проект по реинтродукции краснокнижного сокола-балобана продолжится в этом году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Птенцов пометят GPS-трекерами для отслеживания их перемещений. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Мы пометим птенцов трекерами, чтобы дистанционно изучать их маршруты. Для этого надеемся использовать потомство двух пар соколов, переданных в Казанский зооботсад в прошлом году», – пояснили в ведомстве.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2024 году планируется выпустить в природу 6–10 соколов-балобанов для восстановления популяции.

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Соколы-балобаны в Саралинском заповеднике получат GPS-трекеры
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