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Бывший хоккеист «Ак Барса» предположил, почему его не вызывали в сборную

Защитник считает, что всему виной его характер.

35-летний защитник Григорий Панин высказал предположение, почему его не вызывали в национальную сборную. Серебряный призёр МЧМ считает, что виной тому его характер.

«Видимо, были какие-то объективные причины, чтобы я туда не попадал (улыбается). Вы сами знаете и видите, что у меня взрывной характер, может быть из-за этого. Наверное, мои эмоции и мешали где-то сделать следующий шаг в карьере, подняться еще на ступеньку выше», — заявил хоккеист в интервью «Известиям».

В текущем сезоне Панин провёл в КХЛ 29 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

КВ
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