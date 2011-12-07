«Ак Барс» покинули четыре хоккеиста

Четыре хоккеиста, которые пришли в «Ак Барс» в 2019 году, покинули состав команды. Об этом гласит информация, опубликованная на официальном сайте клуба.

Клуб расстался с нападающими Эмилем Галимовым (51 матч и 25 (17+8) очков) Мэттью Фрэтином (60 матчей и 33 (11+22) очка), Олегом Ли (29 игр, набрал 9 (3+6) очков).

Также «Ак Барс» не стал продлевать контракт с защитником Ессе Виртаненом (24 игры, 3 результативные передачи).

Напомним, ранее казанский клуб объявил о продлении контракта с 39-летним нападающим Данисом Зариповым. Хоккеист в минувшем сезоне провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков.